Diretor do BBB17 teria feito comentário machista sobre Vivian

Na festa de ontem no BBB17, o clima pesou com uma aparente discussão entre Marcos e a Produção do programa. No meio da festa a música foi interrompida e Marcos saiu por 15 minutos, provavelmente para conversar com a equipe do Big Brother Brasil. Depois que voltar, chegou a ameaçar de sair do reality.

Mas a coisa ficou ainda pior, pois ele contou uma frase da produção que chocou a Internet. Marcos falou para Ilmar que um dos diretores do programa no confessionário lhe disse “depois você come a Vivian”. A frase absurda e machista foi tratada como piada pelos participantes. O vídeo do momento foi publicado nas redes sociais:

não sabemos nem o que dizer, só estamos com nojo dessa produção e desses homens! VIVIAN MERECE RESPEITO! #BBB17 pic.twitter.com/YzvQ4B0doS — Vivian Mutirões 👠 (@ViviMutiroes) March 30, 2017

Infelizmente não temos como saber quem teria feito o tal comentário para Marcos, se foi o Boninho (como afirmou Ilmar) ou outra pessoa. De qualquer forma, o perfil oficial da Vivian no Twitter tomou posição sobre a denúncia de Marcos e fez campanha pedindo respeito às mulheres:

A Vivian Amorim, assim como todas as mulheres, MERECEM RESPEITO. Não somos moeda de troca e não iremos nos calar! 🚫 VIVIAN MERECE RESPEITO ! pic.twitter.com/rfhy5LmrN5 — Vivian Amorim 👠 (@amorimvivian_) March 30, 2017

Indignados com essa frase machista que objetificou a participante do BBB17, os usuários das redes sociais criaram a hashtag #VivianMereceRespeito e muita gente apoiou a amazonense:

programa que não respeita a MULHER não merece patrício

Patrocinadores que apoia #BBBmachita não merece meu respeito! #Vivianmerecerespeito — Mery de Amorim (@merideamori) March 30, 2017

VIVIAN MERECE RESPEITO #VivianMereceRespeito TODA MULHER MERECE SER RESPEITADA, MARCOS EXPÔS O DIRETOR DO #BBB17 NUM COMENTÁRIO VERGONHOSO. pic.twitter.com/MuonAfUVsz — Patrícia Castro (@patticastro) March 30, 2017

Até a própria produção praticando machismo com uma participante, LAMENTÁVEL. O bbb tá morto mesmo! #VivianMereceRespeito — May 👠 #BBB17 (@MayaraCL8) March 30, 2017