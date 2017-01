‘Dois Irmãos’: confira quem é quem na nova minissérie da Globo

Nesta segunda-feira (9), estreia a nova minissérie global que contará, em dez capítulos, a história dos gêmeos Omar e Yaqub. Esse é um drama familiar cercado de fragilidade, ciúme, rivalidade e muito rancor. Em uma narrativa não linear, quem relata essas memórias é Nael, membro renegado da família e filho da indígena Domingas, empregada na casa de Zana e Halim.

Ambientada em Manaus, entre as décadas de 1920 e 1980, a produção é baseada na obra de Milton Hatoum, foi escrita por Maria Camargo e tem direção artística de Luiz Fernando Carvalho.

Confira, a seguir, quem é quem na minissérie!

Omar

(Interpretado por Enrico Rocha/Matheus Abreu/Cauã Reymond)

É um dos filhos gêmeos de Zana e Halim, irmão de Yaqub e Rânia. Sempre foi muito mimado pela mãe por ter nascido com certa dificuldade respiratória, embora a matriarca faça questão de afirmar que os herdeiros são iguais. Omar é indisciplinado e intempestivo e foi capaz de marcar o rosto do irmão com uma garrafa quebrada em um momento de ódio.

Yaqub

(Interpretado por Lorenzo Rocha/Matheus Abreu/Cauã Reymond)

O irmão de Omar e Rânia é rancoroso e não perdoa toda a atenção que a mãe dedicou ao outro gêmeo durante todos esses anos. Apesar de ter ido morar no Líbano, Yaqub retorna à casa dos pais ainda mais introvertido e calculista.

Zana

(Interpretada por Gabriella Mustafá/Juliana Paes/Eliane Giardini)

Casada com Halim, Zana sempre foi movida pelo ideal de família e sonhou em ter filhos. Ao lado do marido, ela é mãe de Omar, Yaqub e Rânia. Apesar de dizer que não faz diferença entre os herdeiros, nitidamente nutre um carinho desmedido e especial por Omar.

Halim

(Interpretado por Bruno Anacleto/Antonio Calloni/Antonio Fagundes)

É um mascate libanês que sonhava em se casar com a filha de Galib (Mounir Maasri), Zana. Depois de conquistar a jovem, eles têm três filhos, os gêmeos Omar e Yaqub e Rânia, mesmo contra a vontade de Halim, que sonhava em viver com a amada, tendo o sobrado da Rua dos Barés só para os dois. Com o passar dos anos, o comerciante não consegue criar intimidade com os filhos, além de sentir ciúme do cuidado excessivo da esposa com Omar e preocupação pelo desprezo dela por Yaqub.

Lívia

(Interpretada por Monique Bourscheid/Bárbara Evans)

Sobrinha dos vizinhos Abelardo (Emilio Orciollo Netto/Ary Fontoura) e Estelita Reinoso (Maria Fernanda Cândido/Carmem Verônica), é disputada pelos gêmeos desde a infância.

Rânia

(Interpretada por Raphaela Miguel/Letícia Almeida/Bruna Caram)

É a filha mais nova de Halim e Zana, irmã dos gêmeos Omar e Yaqub. Rânia decide não se casar para cuidar dos negócios da família.

Domingas

(Interpretada por Sandra Paramirim/Zahy Guajajara/Silvia Nobre)

Domingas é uma órfã indígena que foi tirada de sua tribo e recolhida em um convento. Ela chega ao sobrado de Halim ainda criança para ajudar Zana nas tarefas domésticas e vive calada pelos cantos, apesar de deixar nítida a sua preferência por Omar a Yaqub. Anos mais tarde, ela dá à luz Nael, sem ser questionada sobre a paternidade da criança.

Nael

(Interpretado por Theo Kasper/Ryan Soares/Irandhir Santos)

Filho de Domingas, Nael é o menino mestiço que cresce no quarto dos fundos da casa de Halim e Zana. Apesar de fazer parte da família, é renegado por ela. É o narrador da história.