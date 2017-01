‘Dois Irmãos’: conheça a história que inspirou a minissérie

Na segunda-feira, 9 de janeiro, estreia na Rede Globo a minissérie “Dois Irmãos“. Em 10 capítulos vai ser contada a história da família dos gêmeos Omar e Yaqub na Manaus ao longo do Século XX. Dirigida por Luiz Fernando Carvalho, e com elenco estrelado – com Antonio Fagundes, Juliana Paes, Eliane Giardini e Cauã Reymond – a série promete conquistar os telespectadores.

A história de “Dois Irmãos”, no entanto, já é conhecida por muita gente que ama ler. Isso porque a trama é baseada no livro de mesmo nome, de autoria de Milton Hatoum. Em 2001 a obra ganhou o Prêmio Jabuti, o mais importante da literatura brasileira. E desde então vem conquistando muita gente.

Omar e Yaqub são filhos de Zana e Halim. Apesar de gêmeos, desde o nascimento os dois têm temperamentos diferentes. Omar parece mais frágil, e por isso ganha mais atenção da mãe, o que causa ciúme em Yaqub. Durante a infância, os pais tentam criar os gêmeos como irmãos e amigos, mas a relação entre os dois não é muito afetuosa.

Na adolescência, os dois se encantam por Lívia, uma menina da vizinhança, mas apenas um tem sucesso na conquista. A frustração do outro é tamanha, que, em uma briga, acaba ferindo o outro no rosto, causando uma cicatriz que os diferenciará pela vida afora.

Para tentar conter os ânimos cada vez mais acirrados entre os irmãos, o pai Halim manda Yaqub para uma temporada no Líbano, em uma aldeia remota. Omar permanece no Brasil. Mesmo depois de anos, quando Yaqub volta, a rivalidade permanece. A personalidade dos dois não podia ser mais diferente: um é estudioso, o outro é festeiro e boêmio.

Yaqub, o estudioso, muda-se para São Paulo e se casa. A distância de Manaus faz com que ele se distancie também da família. Omar se entrega cada vez mais à bebida, às noitadas e às prostitutas, para desgosto dos pais, que decidem mandar o rapaz para São Paulo, na esperança de que ele se ajeite, como o irmão.

Ao chegar na metrópole, Omar se surpreende com a excelente situação em que o irmão se encontra. Rancoroso, rouba uma boa quantia de dinheiro de Yaqub, e foge para os Estados Unidos. Retorna para Manaus depois de um tempo, bem de vida, envolvido com contrabando.

Nesse vai e vem dos irmãos, o livro vai contando a história de Manaus e do Brasil ao longo do Século, passando pela Segunda Guerra Mundial, ditadura militar e mais. A rivalidade deles segue até o fim do livro, mas para saber a história toda, você tem que ler o livro ou assistir à série, que promete!