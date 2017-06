Dudu Camargo e Sonia Abrão só falam de Maisa – e é constrangedor

Prepare-se para uma sequência de closes errados. Preparada? Então vamos lá!

Depois de ter chamado Maisa Silva de mal-educada por rebater as declarações machistas de Silvio Santos no “Jogo das 3 Pistas”, Sonia Abrão recebeu Dudu Camargo no programa “A Tarde É Sua” para… eles falarem de Maisa. E foi absolutamente constrangedor.

Dudu achou interessante contar para Sonia como ele respondeu quando Maisa falou que ele tinha a voz empostada: “A Maisa tinha dito no quadro: ‘Eu duvido que ele acorde falando assim’, aí eu convidei ela para dormir uma noite comigo”.

Achando muita graça, Sonia aconselhou o rapaz a não falar esse tipo de coisa, mas ele nem se abalou. Segundo o apresentador, isso foi gravado, mas a cena acabou sendo cortada. POR QUE SERÁ, não é, Dudu?

Nunca é demais lembrar que Maisa tem 15 anos, o que torna essa história toda ainda mais absurda. De qualquer maneira, respeito independe da idade. Maisa poderia ter 18, 25, 40 ou 120 anos: nenhuma mulher é obrigada a retribuir cantadas ou beijar quem quer que seja. Ou a aceitar ~gracinhas~ de um homem só porque ele é seu chefe.

Leia mais: Maisa arrasa em novo texto sobre polêmica e explica: não é não!

Pensou que tinha acabado o festival de erros do bate-papo de Dudu e Sonia, né? Nããão!

Sonia e o pessoal do programa seguiram no assunto, opinando que a “rebeldia” de Maisa era engraçada quando ela era criança, mas agora não é mais. É isso mesmo: exigir ser tratada com respeito, para eles, é rebeldia.

Dudu encerrou sua participação no programa ganhando um selinho de Sonia. Deu até um alívio quando acabou.

Ao longo da semana, Maisa já deu aula sobre o assunto em 140 caracteres e com textão. Será que é tão difícil assim entender?