Ed Sheeran faz cover da música-tema de ‘Um Maluco no Pedaço’

Depois de divulgar novas músicas na última semana, Ed Sheeran tem promovido o seu álbum inédito, Divide. Em uma entrevista a um programa da rádio Capital FM, no entanto, o artista foi surpreendido. Uma fã pediu que o cantor tocasse a música-tema da série Um Maluco no Pedaço, sucesso dos anos 90.

Apesar de ter ficado admirado com o pedido, Ed pegou o violão e surpreendeu com uma versão acústica e fofinha do rap, conhecido por gerações.

No mesmo programa, Sheeran aproveitou para divulgar seus novos trabalhos, Shape Of You e Castle On The Hill. Confira!