Ele cresceu! Veja como está o garotinho fã de Raça Negra

Em 2000, no programa Topa Tudo Por Dinheiro, o pequeno Luiz Salles protagonizou um momento que ficaria para a história da TV brasileira – ao menos em se tratando de memes. O garotinho foi trollado por Sílvio Santos e tornou-se famoso por ser muito fã de Raça Negra.

A ingenuidade do menino é explorada à exaustão pelo programa e Sílvio não se comove nem ao ver que está fazendo uma criança de 4 anos chorar. Felizmente, tudo acaba bem e Luiz pôde ter o tão sonhado encontro com o grupo de pagode. O vídeo do episódio já foi postado diversas vezes no YouTube e conta com milhões de views. Relembre:

Por alguma razão inexplicável, a história de Luiz Salles foi desenterrada em 2016 e rendeu diversos memes. Dentre as passagens mais marcantes estão o momento em que ele canta para uma flor de pano e quando ele diz que prefere ganhar mil reais ao invés de uma foto com o Raça Negra – mas depois muda de ideia quando o valor da proposta baixa para 500 reais.

Quase 17 anos se passaram desde aquele encontro entre Luiz e sua banda preferida. Hoje, ele 21 anos e sonha em fazer sucesso como cantor. Em 2013, o garoto até participou de um show do Raça Negra e cantou ao lado de Luiz Carlos, o vocalista da banda.

Assim como em 2000, Luiz continua morando em Jacareí, no estado de São Paulo. Em entrevista ao vlog Canal 90, ele revelou que várias vezes já foi reconhecido na rua. Além de tentar a vida como músico, cantando em tocando em barzinhos de sua cidade, Luiz também faz faculdade de engenharia mecânica.

Ah, e o moço garante que ainda é muito fã de Raça Negra! Desde o reencontro em 2013, ele conta que tem entrada VIP nos shows da banda e que os músicos o tratam com muito carinho.

No Facebook e no Instagram, suas postagens sempre recebem uma enxurrada de comentários referentes ao fatídico momento no Topa Tudo Por Dinheiro e ele leva a zoeira muito na esportiva. Recentemente, Luiz até postou uma foto em que aparece em dúvida quanto a escolha entre a foto com o Raça Negra e os mil reais.

Confira outras imagens atuais do maior fã mirim que o Brasil respeita: