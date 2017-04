Elenco de Chiquititas se reúne para o casamento da Tati

A ex-Chiquitita Ana Olívia Seripieri casou-se no último sábado (22), no interior de São Paulo, e o evento foi marcado pela reunião de parte do elenco da novela. Ana é formada em administração e hoje já não atua mais como atriz, o que não mudou em nada a sua amizade com as antigas colegas.

O casório contou com a presença de Aretha Oliveira (Pata), Francis Helena Cozta (Cris), Mariane Oliva (Marian) e Vivian Nagura (Bel). Lógico que a festa rendeu muitas fotos e é basicamente impossível não entrar num túnel do tempo com essas imagens. Olha só que lindas :

#casamento @aseripieri 💍 A post shared by FRANCIS HELENA COZTA (@francishelenacozta) on Apr 22, 2017 at 11:28pm PDT

Com a noiva do ano, @aseripieri ❤️ #minhapequenacasou #AnaeThiago2017 #deontem A post shared by Aretha Oliveira (@aretha_aoliveira) on Apr 23, 2017 at 8:19am PDT

Será que a Mari vai ser a próxima??? #casamentoanaethiago2017 #chiquititas #chiquititasbrasil #chiquiencontro #maisumachiquititacasou A post shared by Vivian Nagura (@viviannagura) on Apr 22, 2017 at 8:04pm PDT

Para finalizar o #overposting não podia faltar a foto com a noiva 👰🍾 #anaethiago2017 #casandomaisumachiquitita A post shared by ☆ Mariane Oliva ☆ (@marianeoliva) on Apr 23, 2017 at 9:07am PDT

Agora com a noiva mais linda do anoooooo!!! #casamentoanaethiago2017 #chiquititas #chiquititasbrasil #chiquiencontro A post shared by Vivian Nagura (@viviannagura) on Apr 22, 2017 at 9:23pm PDT

❤ #chiquiencontro #chiquititasbrasil #chiquititas #maisumachiquititacasou A post shared by Vivian Nagura (@viviannagura) on Apr 22, 2017 at 6:05pm PDT

Ooooown, a nossa Tati cresceu!

A dúvida que fica é: rolou coreô de Remexe na pista de dança? Apenas um sonho.