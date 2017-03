Elenco de ‘Um Maluco no Pedaço’ se reúne em foto nostálgica

Ai que saudade de quando o nosso maior compromisso era sentar em frente ao sofá para assistir TV a tarde toda depois da escola! Quando a gente vê fotos de elencos antigos reunidos (como essa aqui de Sandy & Junior, essa de Anos Incríveis, essa de Carrossel e essa de Todo Mundo Odeia o Chris), dá até um calorzinho no coração.

Foi isso que a gente sentiu quando o ator Alfonso Ribeiro compartilhou a foto do reencontro do elenco de “Um Maluco no Pedaço“, ou “Fresh Prince of Bel-Air” para quem prefere em inglês. Nem o superstar Will Smith faltou para o clique saudosista!

Always amazing to spend an afternoon with my Fresh Prince family. Wishing that James Avery was still with us to make this complete. Uma publicação compartilhada por Alfonso Ribeiro (@therealalfonsoribeiro) em Mar 27, 2017 às 5:27 PDT

Além de Will Smith e Alfonso Ribeiro (Carlton Banks), estão na foto Tatyana Ali (Ashley Banks), Karyn Parsons (Hilary Banks), Daphne Maxwell Reid (Vivian Banks) e Joseph Marcell (Geoffrey Butler). E, como Alfonso bem lembrou na legenda, só faltou James Avery, que interpretava o Tio Phil e morreu em 2013.

Volta, “Um Maluco no Pedaço”!