Elettra Lamborghini é eliminada do Big Brother da Espanha

Enquanto os brothers aqui do Brasil acompanhavam seus familiares disputando uma vaga na prova da liderança, lá na versão espanhola do reality os ‘hermanos‘ encaravam mais um paredão. E a eliminada da noite foi alguém que a gente conheceu de perto.

A poucos dias da final do Gran Hermano VIP, Elettra Lamborghini foi eliminada do reality e ficou em quarto lugar. Restam na casa espanhola apenas três mulheres: Daniela, Irma e Alyson, a americana que se envolveu fortemente com o ~ator de telenovelas brasileiras~ Antônio. A final do programa acontecerá no próximo dia 9.

Elettra Lamborghini passou alguns dias no Brasil dentro do BBB e causou bastante: foi o motivo de uns conflitos entre Marcos e Ilmar, Marcos e Emilly e ainda incendiou a casa com a desconfiança de que era uma atriz contratada. Depois de uma “bronca” de Tiago Leifert nos participantes, eles viram que Elettra era real e puderam aproveitar a estadia dela.