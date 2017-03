Elettra sai do Gran Hermano literalmente sambando pra inimiga

O intercâmbio do Big Brother Brasil está prestes a começar. Elettra Lamborghini, a participante do Gran Hermano VIP escolhida para vir ao Brasil, se despediu do reality show nessa manhã de terça-feira e foi direto para o aeroporto. Na saída, como não poderia deixar de ser, protagonizou um barraco daqueles com outra participante.

Quando estava para sair, Elettra teve um pequeno desentendimento com Aída Nizar, que gritou para os sete ventos que a família da jovem de 22 anos deve sentir vergonha dela. A herdeira dos Lamborghinis ignorou o desaforo, deu uma sambada (de verdade, requebrando o quadril) e saiu da casa comemorando que vinha ao Brasil.

Elettra deve chegar amanhã ao Big Brother Brasil e esperamos que ela dê uma chacoalhada na dinâmica do jogo. Ou, como diz Tiago Leifert, que coloque fogo no parquinho.E queremos ter notícias logo dos gêmeos Antônio e Manoel que foram exportados para a Espanha.