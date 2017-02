Elis aproveita Festa do Frevo no BBB17 para semear intriga

Várias vezes quando estamos assistindo à Globo aparece uma campanha institucional da emissora dizendo que “agro é pop” como uma forma de popularizar o agronegócio. Pelo visto o Big Brother Brasil também está engajado nessa campanha, pois até mesmo Elis decidiu assumir seu lado no agrobusiness e começou a plantar algo que rede bastante: intriga.

Durante a Festa do Frevo, que ocorreu esta madrugada no BBB17, a sister estava conversando com Emilly na sala e começou uns papos muito estranhos. Para começar, afirmou que a casa inteira estava querendo botar Emilly no paredão por causa daquele rolo de não ter dado o colar do anjo para o Marcos.

“Vejo que tem gente tentando te desestabilizar para você se perder no jogo”, revelou Elis enquanto tentava desestabilizar Emilly para ela se perder no jogo. Elis também revelou ter poderes estatísticos, pois afirmou que se a gaúcha for colocada no paredão a chance de eliminação é alta.

Entretanto, Emilly não engoliu muito bem o papinho de Elis. Aliás, muito pelo contrário, a sister ficou bem incomodada e saiu soltando fogo pelas ventas. A Ilmar, a gêmea contou sobre o papo e disse que Elis está jogando uma contra a outra.