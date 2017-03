Elis confessa a Ana Maria sobre BBB17: “Eu menti sim, claro”

Com uma cara de final de feriadão, Ana Maria Braga começou apresentando o Mais Você com uma convidada especialíssima: Elis, a eliminada de ontem do Big Brother Brasil. Ao contrário da apresentadora, a sister estava empolgadíssima e revelou a forma que enxergava o jogo no programa.

Ao ser confrontada com vídeos mostrando sua estratégia quase suicida, Elis confirmou: “Eu menti sim, claro”. Ana Maria ficou um pouco surpresa com a sinceridade da eliminada, mas a explicação surpreendeu a todos. Segundo Elis, ela considerou o Big Brother Brasil como um jogo, um programa de televisão. Dessa forma, ela interpretou que era permitido que ia competir enganando o maior número de pessoas. “Eu não tinha ideia que o povo não ia gostar de mentira”, declarou a respeito do público que a eliminou com uma rejeição recorde de 80%.

A apresentadora tentou argumentar que o Big Brother Brasil é considerado como uma representação da vida, e Elis disse que não acha isso, afinal porque na vida não gostaria de ter convivência com algumas daquelas pessoas. Mas garante que não há rancores do lado de fora da casa, e que adoraria convidar todo mundo para o seu casamento. Ana perguntou por que ela convidaria todo mundo, e Elis explicou que seria o máximo ter um monte de ex-BBB na sua festa.

Ana Maria Braga também dedicou alguns minutos para mostrar o vídeo maravilhoso de Elis se safando de um confronto coletivo contra ela, e ainda disse que ela tem um dom de muitos políticos de se esquivar das acusações. Elis riu e comentou que vem do Distrito Federal mesmo.