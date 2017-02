Elis, Daniel e Ilmar estão no novo paredão triplo do BBB17

Domingo de Carnaval rolando e os brothers não estão muito dispostos a folia. Tiago Leifert surgiu bem mais cedo que o habitual para a formação de paredão, e o programa foi bem mais corrido do que o habitual por causa do desfile das escolas de samba que começará logo mais. O paredão foi formado por Elis, Daniel e Ilmar, mas a gente conta como foi todo o processo.

Mesmo com pouco tempo de Big Brother Brasil, a edição teve tempo de passar o resultado da prova da comida e resumir a DR infinita de Marcos e Emilly de uma forma bem maravilhosa:

Leifert pediu para Marcos entregar o colar do anjo, e depois de um discursão bem grande o Doc decidiu presentear Rômulo, PORÉM ele foi interrompido por Leifert que o avisou de que essa semana o anjo era autoimune. Ou seja, Marcos ficou com a imunidade e entregou a Rômulo o direito de indicar alguém ao paredão depois dos líderes.

Daniel e Emilly se dividiram na justificativa e indicaram Elis por ela ser mentirosa e plantar a discórdia. Completamente querendo semear o caos, Elis pediu publicamente que quem fosse a favor dela votasse no líder Daniel. Eeeeeiita! Rômulo logo depois pegou a palavra e usou o seu superpoder para indicar o próprio Daniel (mas explicou que não era pelo pedido de Elis). Confira agora os votos e justificativas dos outros moradores:

Vivian votou em Ilmar por causa de suas atitudes.

Pedro votou em Ilmar por não ter paciência com as pessoas.

Rômulo votou em Ilmar por causa daquelas faltas graves.

Ilmar votou em Roberta para se defender.

Marinalva votou em Rômulo porque sabe que ele não vai para o paredão mesmo.

Marcos votou em Marinalva porque passou o olho em todo mundo e acha que ela tem uma dificuldade de comunicação.

Ieda votou em… (ela esqueceu o nome) Ilmar porque as pessoas estão descontentes e isso gera desconforto.

Roberta votou em Ilmar porque ele te incomoda na casa.

Elis votou em Ilmar porque o Daniel já está no paredão.

Sendo assim, os três disputam o mais novo paredão triplo e olha… a coisa promete pegar fogo!!!