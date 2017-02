Elis é pedida em casamento após sua eliminação do BBB17

Em um programa mais corrido que o habitual para as terças-feiras, o Big Brother Brasil anunciou a eliminação de Elis da casa mais vigiada do Brasil com uma votação recorde. Entretanto, uma grande reviravolta no final conseguiu ofuscar a porcentagem alta. Vamos conferir o resumo o programa!

Depois de transformar todo o barraco de Elis essa semana num filme musical a lá “La La Land”, a produção do BBB começou a exibir um especial de Ilmar mostrando mais sobre Mamão. De volta aos acontecimentos da casa, pudemos ver a mais recente discussão do casal Emilly e Marcos que teve direito a choro e um baita climão. Rafael Cortez também garantiu seu espaço semanal, e chegou até a zoar o SBT lá na Globo.

Na hora de Tiago Leifert pegar os recados dos familiares, os parentes de Daniel demonstraram bom humor. Já os familiares de Mamão se mostraram preocupados e, por fim, o “marido” de Elis contou que a amava muito, que estava com saudade e que desejava que continuasse. Ao encerrar a votação, o apresentador disse que dessa vez estava malvado e que não revelaria quem era o último colocado, ao contrário da semana passada quando liberou Vivian do sofrimento no paredão.

O papo de eliminação começou com Ilmar contando que dessa vez o paredão estava diferente. Logo depois, Leifert pediu para Daniel se classificar com um jogador mais planta ou alguém mais ativo, e aí o apresentador brincou com a acareação feita com Elis no outro dia em que a sister conseguiu driblar todas as críticas. “Senta que lá vem textão”, avisou Leifert antes de falar sobre um pedido dos “donos da casa”: o apresentador contou que eles foram selecionados pelas qualidades e defeito, e que ninguém entrou lá pela perfeição. “Nunca uma máquina de lavar ganhou um programa, é um humano”, declarou o apresentador antes de eliminar Elis do programa.

Na saída rolou pouco choro e muita surpresa, afinal Elis foi recebida do lado de fora com um pedido de casamento de seu marido. Leifert, então, gritou que aquela era a melhor eliminação que o Big Brother Brasil já teve (e com razão). Dessa forma, mesmo a porcentagem de 82% (um recorde para paredões triplos) acabou ficando de lado com Elis mais feliz do que se tivesse ganhado o prêmio final.