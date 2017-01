Elis machuca Emilly e faz a sister chorar no BBB17

O final de tarde foi de gritaria e choro na casa do Big Brother Brasil. Não, não houve uma levante armado das meninas contra os comentários machistas do doutor Marcos, e sim um acidente envolvendo Elis e Emilly. Calma que a gente explica.

Tudo começou quando a gêmea estava limpando o chão do quarto azul. Elis estava passando sem prestar muita atenção e acabou pisando com tudo no dedo de Emilly. A gêmea deu um grito bem alto de “Ai, Elis, que dor!” e até assustou Gabriela Flor e Roberta que também estavam no quarto. “Amiga, não fuja”, se desesperou Elis enquanto corria atrás de Emilly, que por sua vez procurava desesperadamente uma torneira para jogar água corrente e interromper a dor do machucado.

Algum tempo depois (e muitos litros de água corrente indo para o ralo), Elis estava na cozinha preparando algo no fogão e Emilly aproveitou o momento para contar a Ieda sobre o acidente. A aposentada brincou dizendo que foi proposital, e Elis respondeu na lata “se fosse algumas pessoas eu nem poderia falar nada, mas você é meu xodó, minha florzinha”.

Depois de ver a irmã ser eliminada e de machucar o dedo, torço para que Emilly saia dessa má fase logo e atraia coisas boas.