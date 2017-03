Embaixadores da cultura, gêmeos dão aula de Quadradinho de Quatro

Enquanto as pessoas na casa do Big Brother Brasil fazem suas atividades normais, os gêmeos Antônio e Manoel estão lá na Europa representando o Brasil dentro do Gran Hermano VIP.

A participante Daniela Blume estava na cozinha conversando com nosso Tonho da Lua favorito e confessou que havia sonhado com ele. Muito romântico, Antônio se intrometeu na conversa e fez o assunto ir para outro lado: a dança.

Perguntaram se Daniela conhecia o Quadradinho de Quatro, e diante da resposta negativa Antônio fez o que qualquer um de nós faríamos na mesma situação: começou a dançar na frente de uma pia cheia de louça suja e a ensinar como se fazia o passo tradicional brasileiro.

Depois de descoberta a pegadinha de que eles eram gêmeos, os dois parecem muito entrosados no reality show estrangeiro. Mesmo se comunicando apenas na base do portunhol e do inglês.