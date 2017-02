Emilly acha que foi votada porque invejam seu namorado no BBB17

Nesse final de tarde tivemos uma amostra de como Emilly tem uma autoestima maior que o azar de Manoel em provas no Big Brother Brasil. Em conversa com Roberta, a sister diz ter certeza do motivo que levou os competidores a votarem nela: o famoso recalque.

Para começar, Emilly declarou ter muita autoconfiança, e afirmou que isso incomoda as pessoas. “Eu me amo muito”, explicou a gêmea provavelmente se imaginando a própria Susana Vieira do confinamento.

Porém, a declaração mais inesperada foi quando Emilly revelou atrair pessoas boas por ser alguém muito boa, e que Vivian preferiria namorar Marcos em vez de Manoel dentro da casa. Vamos lembrar que a namorada do gêmeo tem criticado muito a falta de carinho de seu boy.

Posso até dizer que invejo essa autoestima de Emilly, mas que fique bem claro que não invejo nem um pouco a falta de modéstia da sister.