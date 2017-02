Emilly articula votos no BBB17 para colocar Ilmar no paredão

Quem vê a carinha de tranquila de Emilly no Big Brother Brasil nem imagina que a menina é praticamente uma pós-graduada em House of Cards e que já tem todos os esquemas necessários para mandar quem ela quer no paredão.

O primeiro passo foi conversar com Luiz Felipe (que inclusive não segurou a língua e contou o superpoder do voto duplo que ele ganhou) a respeito da indicação do líder Daniel. Segundo o alagoano, Daniel pretende indicar alguém que voltaria pra não se queimar com ninguém. Emilly teme que seja a escolhida para essa experiência agradável, e sugeriu que Luiz Felipe como quem não quer nada “plantasse uma sementinha” na cabeça de Daniel.

Mas Emilly é muito sábia e sabe que só essa conversa não basta para tirar o dela da reta. O mais novo passo da gêmea foi conversar com Roberta e dizer que ela ganhará o colar do anjo, pois se desse a imunidade para Luiz Felipe ela garantiria alguns votos em sua cabeça. Nossa mulher-meme aceitou o plano.

Por fim, as duas já têm ideia de quem indicar: Ilmar. O bolinho de chuva que ele comeu e levou toda a casa para um castigo alimentar rendeu o ódio dos moradores da casa mais vigiada.

Isso quer dizer que Emilly é a maior articuladora política desse BBB? Claro que não, porque o programa é uma grande caixinha de surpresas e eles não estão contando com uma variável: o big fone vai tocar no próximo domingo, antes do paredão, e quem atender ganhará o direito de colocar alguém na reta num paredão triplo.