Emilly cai em trollada ao vivo de Tiago Leifert no BBB17

Gente como a gente, Tiago Leifert tem aproveitado a posição de apresentador do Big Brother Brasil para ser um pouco mais íntimo dos brothers. E com a intimidade, logo vem aquela necessidade insaciável de tirar uma com a cara dos participantes.

No programa desta sexta-feira, os participantes estavam comportadinhos no sofá esperando Tiago Leifert aparecer na tela e autorizar a saída para a festa. Como virou tradição, sexta-feira é dia de show de algum artista e todo mundo já estava curioso para saber de quem seria.

Ao ver Tiago Leifert, Emilly perguntou de quem seria o show e recebeu uma resposta que não esperava ouvir. “É uma dupla sertaneja, Henrique e…”, respondeu Leifert enquanto Emilly ficou ASSUSTADÍSSIMA. O motivo é que a sister já namorou o cantor Juliano da dupla Henrique e Juliano, e ela até diz que uma das músicas da dupla foi feita em homenagem a ela (ela nem imagina que aqui fora a dupla negou isso).

Leifert comemorou a trollada e disse que estava esperando há tempos o momento para fazer esse gracejo com Emilly.