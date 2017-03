Emilly “chuta” Marcos, ele faz ceninha de dor e Internet acredita

Cada vez mais o pessoal do Big Brother Brasil parece viver num parquinho, como diz Tiago Leifert. Isso porque durante uma brincadeira na última noite, rolou brincadeira de mão entre o casal e faltou a tia da creche para botar ordem no comportamento infantil de um certo participante.

Os brothers estavam brincando de esconde-esconde na área externa da casa, e Emilly ficou brava com Marcos porque seu namorado na casa estaria dedurando o esconderijo dela para os outros. Depois de enfurecer a menina e ela ir deitar numa espreguiçadeira, Marcos se aproximou para fazer uma gracinha e Emilly o afastou com o pé. Marcos então fingiu que havia sido chutado bem na costela, chegando a se recolher em posição fetal e gemer de dor (mas sempre olhando pra ver se Emilly estava caindo no teatrinho).

Logo depois, Emilly ficou com peso na consciência e foi pedir desculpas ao namorado. Marcos veio com um grande discurso sobre ele nunca agredir ninguém, para só depois confessar que o tal ~chute~ não doeu nada e ele apenas fez uma ceninha de dor. “Eu percebi”, respondeu Emilly.

Embora Emilly tenha notado a cena na hora, a Internet acreditou naquela atuação e reagiu a isso fervorosamente. As redes sociais, que já vinham fazendo campanhas grandes contra a gêmea, exigiram que o Big Brother Brasil expulsasse Emilly do programa por causa da ~agressão~. Eles lembram que ano passado Ana Paula foi eliminada por ter dado um tapa na cara de Renan.

Uma agressão no Big Brother Brasil acaba expulsando se o participante agredido denuncia o ocorrido à produção no confessionário, que foi o que aconteceu com Renan naquela festa do BBB16. Só aí a produção analisa os vídeos e toma a decisão. Como no caso Marcos confessou que apenas estava fingindo dor e fazendo cena, Emilly não tem chance alguma de ser expulsa.

Vale lembrar que nessa atual edição quase rolou uma expulsão por agressão. Durante uma trollada de Marcos, Manoel acabou sendo acertado acidentalmente pelo braço do médico e chegou a apertar o botão do confessionário para denunciar a agressão, mas a porta não abriu naquele momento e o assunto morreu.