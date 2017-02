Emilly detona Vivian usando sua super autoestima no BBB17

Nessa madrugada rolou a Festa Ossos (a produção do Big Brother Brasil já caprichou mais nos temas, heim?) e o clima pesou com Emilly discutindo com Marcos por qualquer motivo (o brother não ficou com ela quando tocou uma música que a fazia lembrar da mãe). Já virada no Jiraya, Emilly passou parte da festa falando mal de Vivian de um jeito próprio: exaltando suas próprias qualidades para dar uma surra de autoestima na sister. Calma que a gente explica.

Emilly estava conversando com Elis e o assunto proposto pela Agente do Caos era o jogo de Daniel. Sutilmente, a gêmea encerrou esse assunto do nada e inseriu a Vivian no papo. “Dá pra ver na cara dela a inveja”, contou Emilly sobre a amazonense, cortando a fofoca sobre a outra pessoa.

A gêmea continuou o papo contando que a Vivian queria muito ficar com o Marcos e que já estava de saco cheio de Manoel. Elis, que nem adora botar uma lenha na fogueira, disse “Pode ter certeza que ela vai fazer o possível para pegar o Marcos”. Intriga nível 100!!!

E a estratégia de diminuir seu desafeto com sua super autoestima continuou. A gêmea contou que se tivesse dinheiro seria Miss Mundo, ou Miss-O-Que-Quisesse. E encerrou contando que Vivian sente muito recalque por não estar num relacionamento bom como o dela com Marcos. Vixeeeee.

Nossa, se eu tivesse essa autoestima da Emilly estaria feito na vida…