Emilly diz quem seria favorita a ganhar o BBB17: ela mesma

Se a autoestima de Emilly fosse computada pela Bolsa de Valores, os índices hoje estariam nas alturas com a mais nova declaração maravilhosa dessa pessoa que tanto se ama. Com a eliminação de Rômulo, todo mundo começou a repensar o jogo e a gaúcha tem até ideia de quem é a favorita do público.

“Se eu estivesse de fora [vendo o programa], eu ia ter duas pessoas que ia gostar mais, eu e Marinalva“, declarou nossa princesinha que ainda incluiu Mari em sua realidade paralela. Ao ouvir a gêmea falar tal afirmação, Marcos deu uma risada e perguntou se ela se pegaria. Não entendendo que ele zoava sua autoestima elevada, Emilly respondeu seriamente que se pegaria para namorar.

O amor próprio de Emilly também fez com que a gêmea confessasse nessa tarde que Rômulo estava certo naquela discussão. Não, Emilly não achou que o diplomata havia acertado quando contou que era imatura, a gaúcha concordou apenas com a parte que ele falou a respeito do tratamento que Marcos dá a ela.

Bem, pra quem já disse que as pessoas se ofuscam com seu brilho e que imagina o prefeito de sua cidade mandando construir uma estátua em homenagem a ela, essa frase do favoritismo foi até fichinha.