Emilly do BBB17 assusta Elis com história sobre “cacetinho”

É dia de paredão no Big Brother Brasil, mas os moradores da casa mais vigiada estão é curtindo um papo na cozinha sobre diferenças regionais de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Daniel e Emilly estavam no papo representando suas respectivas cidades e descobriram coisas muito interessantes.

Emilly disse que transitar em São Paulo era muito complicado por causa “daquele negócio de proibir transitar de acordo com o fim da placa”. “É o rodízio de veículos”, explicou Daniel. Emilly também se surpreendeu com a cabeça dos paulistanos de decorarem os horários que podem ou não transitar em determinadas vias.

Mas a parte mais divertida da conversa foi quando Emilly contou da vez que pegou um carro em São Paulo para comprar um cacetinho. “O QUÊ?”, se assustou Elis que acompanhava o papo. Emilly não entendeu o susto da sister e a situação só se resolveu quando explicaram que no Sul chamam “pão” de “cacetinho”. Ainda espantada com a palavra, Elis perguntou se todo mundo no Sul chamava o pão assim.

Cacetinhos à parte, logo mais teremos a eliminação ou de Gabriela Flor ou de Marcos. O jogo segue quente.