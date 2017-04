Emilly é a grande vencedora do Big Brother Brasil 17

Noite de final no Big Brother Brasil com muita tensão, e finalmente acompanhamos a vitória absoluta de EMILLY com 58% dos votos. Mas o que rolou nessa final? Confira o nosso resumo do programa:

Tiago Leifert começou o programa com a plateia animadíssima e com apresentação musical dos jurados do The Voice Brasil. Todos os antigos confinados da temporada estavam no palco também, sentados no cantinho e contando com a presença inclusive de Marcos:

As finalistas estavam elétricas, dançando e pulando desde as cinco da tarde aguardando ansiosamente o horário do BBB. Leifert abriu a comunicação com elas para contassem sobre o que passava em suas cabeças, e elas foram unânimes em falar que estão emocionadas e ficarão com saudades.

Começou então uma grande retrospectiva de todo o BBB17, narrada como se fossem as fases de um videogame. Cenas do Marcos não foram poupadas, assim como a câmera ao vivo mostrando a reação do médico a cada vídeo. O momento da agressão foi exibido sem som e amenizado, sem omitir a expulsão do participante. Logo depois, Leifert avisou que o BBB não escondeu nada, mas que iam ficar com os bons momentos porque a final era como se fosse uma formatura (talvez por isso Claudia Leitte bancou a cantora de formatura tentando convencer todo mundo a dançar sem muito sucesso).

Todas as três tiveram suas considerações finais e o espacinho para agradecer para todo mundo, além de se revelarem emocionadas com a vida nesses três meses de confinamento. Emilly contou como precisa do dinheiro, Ieda agradeceu a oportunidade na sua idade e Maria Vivian focou na experiência inesquecível.

Após encerrar a votação recorde dessa edição, com mais de 140 milhões de votos, Tiago começou o discurso final. O apresentador resumiu um pouco o sentimento de cada uma, sobre como Ieda deu uma aula lá dentro de como lidar como situações de conflito, ou então como Emilly parecia um X-Men novinho que tem muito poder e não sabe como lidar, e por fim Vivian e a forma como ela lidou com a perda de todos os amigos e até do namorado em nunca quebrar. E assim, Leifert anunciou que Ieda ficou em terceiro lugar e entregou a vitória para a Emilly.

A gêmea caiu no chão de choro, e saiu correndo para fora onde foi recebida por sua família e por uma música de Claudia Leitte. E assim se encerrou a 17ª edição do Big Brother Brasil.