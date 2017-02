Emilly é a sister “menos odiada” e leva o colar do anjo no BBB17

Alguém aí tá entendendo o padrão das provas do Big Brother Brasil? Porque a gente não! De qualquer forma, nessa sexta-feira rolou a prova do anjo na casa que garante um colar para ceder uma imunidade a um brother.

A Prova do Samurai consistia em todos os brothers vestidos vergonhosamente de samurais e cada um tinha direito a três espadas. Com a ordem definida em sorteio, eles precisavam dizer o nome de um brother e fatiar um painel com o rosto do alvo. Quem tivesse o painel cortado três vezes, ficava fora.

Com todo mundo cortando o painel de seus desafetos, quem sobrou foi a pessoa menos odiada (ou a mais esquecida pelos outros): ela mesma, a gêmea Emilly.

Quem será que vai ficar com a imunidade? Bem… tem ceeeeertos participantes que têm CERTEZA que vai ganhar o colar… mas não vamos falar quem é….