Emilly é eliminada em paredão falso e fica separada por muro

Estamos no 41º dia de confinamento no Big Brother Brasil e rolou a esperada reviravolta no programa, com Emilly sendo enviada para o outro lado de um muro no meio da casa junto de Marcos, Ilmar, Marinalva e Daniel. Quer saber como foi o programa em detalhes? A gente conta!

Se você vinha fazendo gracinha comparando o muro do BBB com o do Trump, fique sabendo que a Globo já imaginou a piada recorrente da Internet e aproveitou o noticiário político na decoração. Um lado do muro é o americano (com desenhos de esportes da região na parede) e outro lado é o mexicano (com decoração parecendo a Fiesta de los Muertos). A divisória, no entanto, está longe do capricho do visto na nona edição do Big Brother Brasil, mas é o que tem pra hoje:

Leifert surgiu ao vivo fingindo que haveria uma eliminação, com um discurso muito elaborado sobre como rolou uma votação com o público e que demos a eles o poder de decidir uma eliminação. Antes que se recuperassem do choque, Leifert anunciou uma votação aberta e explicou que Marcos teria um voto duplo por causa da pulseira branca. Confira agora cada um dos votos da votação fake:

Rômulo votou em Emilly, pedindo desculpas.

Roberta votou em Emilly (eeeeeeeita).

Marinalva votou em Ieda.

Ieda votou em Emilly.

Daniel votou em Emilly.

Vivian votou em Emilly, sem pestanejar.

Marcos votou 2x em Ieda.

Ilmar votou em Ieda.

Pedro votou em Emilly.

Após a votação, Emilly foi comunicada que havia sido eliminada e chorou muito. A gêmea também se recusou a abraçar algumas pessoas que votaram nela na votação relâmpago. Leifert pediu para que ela fosse ao confessionário e comunicou à sister que ela poderia indicar 4 pessoas para a próxima prova do líder. Emilly chamou Marcos, Ilmar, Marinalva e Daniel.

Saindo pela saída de emergência do confessionário, Emilly foi parar no quarto do líder e foi recepcionada por Tiago Leifert no telão. Ele explicou a brincadeira do muro e pediu para ela ficar quietinha, para que ninguém imaginasse que ela não havia sido eliminada. Logo depois, a porta da casa abriu e os brothers deram de cara com o muro do Trump, e o apresentador providenciou a travessia dos selecionados por Emilly e rolou aquele reencontro do casal recém-separado.