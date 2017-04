Emilly e Ilmar discutem feio em dia de formação de paredão

Se aqui fora o costume de domingo é reunir a família para um almoço, lá dentro do Big Brother Brasil o hábito deve ser armar o maior barraco no resto de final de semana. No barraco do dia, Ilmar trouxe as ofensas e Emilly preparou a torta de climão.

Tudo começou com Marcos que ficou dando umas patadas no ~amigo~ insinuando que ele é desleal. Até aí tudo bem, porque os dois começaram a conversar sobre Emilly na cozinha. Ilmar só não esperava que a gêmea estivesse no quarto do líder vendo as câmeras da casa, e percebeu que ela era o assunto daquela conversa. Com fogo nos olhos, a gaúcha chegou na cozinha assim:

Marcos viu que sua namorada estava na cozinha e pediu para Ilmar repetir o que ele ia contar sobre Emilly. Assim que o advogado começou a contar da vez em que a garota falou mal de Marcos por causa de coisas de seus relacionamentos do passado, a gêmea se alterou porque supostamente Mamão estava distorcendo suas palavras. “Usa as palavras que eu usei”, disparou Emilly.

Ilmar, que já não estava com o melhor humor, mandou Emilly calar a boca e os dois discutiram feio na cozinha, com direito a dedo apontado na cara e tudo! Mamão a chamou de pirralha e a comparou com um verme que rasteja. Já a gêmea gritou para que Ilmar calasse a boca e que não apontasse o dedo para ela (mas ela estava apontando para ele).

Sobrou até para Marcos, que enquanto via o circo pegando fogo ele apenas continuou lavando a louça como se nada tivesse acontecido. Resultado? Emilly ficou furiosa que seu mozão não a defendeu na briga.