Emilly e Marcos estão separados, mas se beijam em festa

Nessa noite aconteceu a Festa Espanhola em homenagem a Elettra Lamborghini (que é italiana), e todo mundo curtiu muito as comidas típicas e a pista de dança. Mas quem se divertiu à beça foi o ex-casal que fez tudo o que ex-casais fazem como dar beijos e dormir juntos… Espera, o quê?

Emilly e Marcos passaram toda a festa juntinhos, dançaram coladinhos, fizeram insinuações de pegação e muitos selinhos. Sim, afinal isso é o que todos os ex-namorados que estão juntos num reality de confinamento fazem.

Mas depois da festa sempre vem a hora de dormir, não é mesmo? Emilly e Marcos sentiram o peso do cansaço, e acabaram indo dormir juntos. E assim seguimos com o casal separado mais romântico do Big Brother Brasil.