Emilly e Vivian trocam farpas durante brincadeira de mímica

Como não tinha nada para fazer depois da prova do líder que deu vitória a Ilmar, o pessoal do Big Brother Brasil se juntou no jardim para uma inocente brincadeira de mímica nessa madrugada. Inocente? Na verdade as duas sisters que já não se gostam aproveitaram o jogo para trocar algumas farpas..

O desconforto começou durante uma mímica de Ieda. Divididos em grupos, Emilly começou a ajudar demais a mímica da aposentada e Vivian deu um pequeno coice por conta da interferência. “Você não consegue dizer que está errada”. Vamos lembrar que horas antes Emilly havia dito na lata que tiraria Vivian da prova da liderança. Pronto, foi o bastante para azedar todo o clima da noite, tanto que a gêmea passou a fazer essa cara quando a ex-Miss Amazonas fazia uma mímica:

Depois de uma brincadeirinha de Marcos, Emilly deu uma resposta agressiva e o jogo acabou. Vivian foi para o quarto preto com os amigos de confinamento e a gêmea partiu para o quarto do líder acompanhada de Ilmar. Enquanto observava Vivian pelas câmeras do quarto, Emilly começou a dizer que a amazonense tinha duas faquinhas na mão para apunhala-la.

Já no quarto preto, todos estavam falando sobre como a namorada de Marcos tem tudo para levar muitos votos da casa no próximo paredão. Como não citaram nomes, Ieda ficou um pouco perdida sobre quem estavam falando, e Vivian explicou quem era usando apenas três adjetivos: “doida”, “psicopata” e “recalcada”.