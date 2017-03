Emilly ganha prova do líder e está em uma situação difícil

Quinta-feira chegou e com ela mais uma prova do líder com merchan no Big Brother Brasil. Durante o intervalo comercial do penúltimo capítulo de A Lei do Amor, Tiago Leifert surgiu para contar por cima sobre as reviravoltas da última festa e para revelar que a prova da liderança dessa semana não seria de resistência. Ou seja, que a gente saberia o resultado ainda hoje.

A prova era patrocinada por uma marca de tinturas de cabelo e consistia em encontrar as quatro embalagens indicadas e colocar num display correspondente ao gabarito. Quem encontrasse primeiro, ganharia a liderança. A pegadinha era que as caixas estavam espalhadas por várias salas, e se eles quisessem encontrar as quatro indicadas precisariam entrar em pelo menos 3 salas diferentes.

Depois de muita correria e uma trilha sonora incidental apocalíptica, Emilly venceu a prova do líder e garantiu o direito de colocar alguém no paredão no próximo domingo. Além disso, ganhou a única imunidade disponível, pois acabaram as provas do anjo.

Agora é a prova de fogo para Emilly: ela vai atirar em seu antigo grupo que a descartou ou no grupo das mulheres que a acolheu?