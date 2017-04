Emilly manda recado para Marcos no Raio-X do BBB17

Todos os dias, os participantes do Big Brother Brasil vão ao confessionário participar do Raio-X, que nada mais é que avaliar os companheiros (e daí é formado o índice do Queridômetro) e gravar um vídeo de 30 segundos que é postado no site oficial do programa. Por ter sido algo muito recente, a expulsão de Marcos acabou sendo assunto dos vídeos e Emilly até mandou um recado para o médico.

Confira o que Emilly falou em seu vídeo na íntegra:

“Brasil, família, agora mais do que nunca preciso do apoio e da força de vocês. Segurem daí que eu, minha mãezinha e papai do céu vamos nos segurar aqui. Meu bem Marcos, quero deixar bem claro que eu sei que tu nunca teria intenção de me machucar, que tu tá muito cansado, eu sei que um dos principais motivos de tu estar aqui era por mim. Eu espero que tu esteja bem, que tu esteja junto de tua família, eu quero que dê tudo certo, eu quero ficar bem.”

Ieda não citou o ocorrido da noite anterior, e pediu apenas apoio na votação para ganhar o programa. Por sua vez, Vivian rezou para que Deus abençoasse Emilly, Marcos e que tudo se resolvesse da melhor forma possível, e depois demonstrou alegria por ser uma finalista.

A final do Big Brother Brasil acontecerá na próxima quinta-feira (13), e as votações serão abertas no programa de hoje.