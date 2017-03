Emilly não cumprimenta Vivian e é repreendida por Marcos

Embora Emilly e Vivian estivessem maravilhosamente em paz na Festa das Quatro Estações, o clima entre as duas nunca foi a melhor coisa do mundo, mas pelo menos eram educadas uma com a outra. No entanto, nessa manhã de domingo ocorreu um mini-climão que necessitou de intervenção.

Vivian cumprimentou as pessoas e Emilly não respondeu. Marcos percebeu isso e colocou a namorada na parede quando estavam na despensa. Ele simplesmente perguntou qual é a antipatia gratuita que Emilly sente pela amazonense, e a gêmea explicou que só não cumprimentou porque estava sem microfone. Lembrando que os brothers são penalizados se falam coisas sem o aparelho.

O cirurgião explicou que era uma atitude deselegante, que só faz a pessoa ganhar gratuitamente um inimigo dentro da casa. A briguinha continuou na sala, com Emilly avisando que Marcos está ultrapassando o limite da paciência dela.

Mesmo não assumindo o erro, Emilly foi até a cozinha e deu bom dia para Vivian.