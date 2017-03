Emilly não quer mais ser chamada de “Pinscher” e briga com Marcos

O trio composto com Marcos, Emilly e Ilmar acordou nessa segunda-feira de eliminação com aquela preguiçinha gostosa, e ficou um trollando o outro ainda deitados. Porém, Emilly começou a ficar brava com o apelido que os dois deram a ela: “Pinscher“.

O motivo do apelido é porque, segundo eles, Emilly se assemelha às características dos cãezinhos dessa raça, já que são baixinhos e bravos. Depois de muita brincadeira, a gêmea deu um basta e falou que se eles não parassem ela ia se afastar deles. “Vai se bandear pro lado dos outros?”, perguntou Marcos, mas a gaúcha contou que ficaria sozinha mesmo.

“Eu só quero que me chamem de apelidos legais”, justificou a gaúcha. Diante do pedido de Emilly, Marcos avisou que eles vão começar a chamá-la apenas pelo nome completo, e então começaram a falar repetidamente “Emilly Araújo Correa”. “Eu adoro o meu nome, pode continuar falando”, disparou Emilly sem se incomodar.

Lembrando que Emilly Araújo Correa está no paredão com Daniel, e a eliminação será excepcionalmente nesta segunda-feira.