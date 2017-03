Emilly ordena que brothers cortem relações com lado americano

Após Emilly ter sido mandada para o lado mexicano do Big Brother Brasil e ter levado consigo quatro aliados (Marcos, Ilmar, Marinalva e Daniel), as relações com o lado americano estão estremecidas por causa da decisão da presidenta.

Para começar, a gêmea já avisou que não quer ter sua presença revelada do outro lado do muro. Eles cogitam até que Marcos faça um teatrinho e vá chorar perto do muro, como se Emilly tivesse sido eliminada. O cirurgião não viu sentido nisso, e a falsa-eliminada apenas declarou: “É a minha vontade”.

Mas se a presidenta Emilly não quer que revelem sobre sua estadia do outro lado do muro, a sub-secretária Marinalva já sugeriu que se rompessem todos os diálogos com o pessoal do lado americano. Segundo a atleta, não é para responder nem as perguntas mais bestas. Emilly concordou e todos acabaram aceitando a sugestão.

E assim seguem os conflitos entre esses dois lados da casa mais vigiada do Brasil.