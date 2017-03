Emilly perde a cabeça com Marcos na Prova da Comida

Como acontece todos os domingos, os brothers se reuniram para a esperada prova da comida do Big Brother Brasil. Com o número cada vez menor de moradores na casa, dessa vez a prova foi feita em duplas. Vivian e Daniel representaram o time verde da casa e Marcos e Emilly estavam no time roxo.

A Prova era a Cachorrada BBB, e nada mais era que uma cãopetição em circuito no qual um treinador precisava auxiliar o cãozinho por diversos obstáculos. A vitória acabou com a dupla verde, mas foi a roxa que mais chamou a atenção.

Emilly estava vestida de cão e Marcos a guiava com instruções. Na parte final do circuito, a gêmea pegou um caminho errado por falta de auxílio e se exaltou com seu ex-namorado. “Mas que m*rda!”, disparou a sister, “quer que eu adivinhe??”. Marcos até tentou acalmar sua ex dizendo que isso era apenas uma prova, mas Emilly tirou logo a roupa de cachorro revoltada.

Por terem perdido a prova, eles ganharam o direito de sortear uma mistura para passar a semana e acabou sendo moela.