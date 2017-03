Emilly se afasta de Marcos e ele reclama das “novas amizades”

Quando Tiago Leifert compara o Big Brother Brasil a um parquinho, com certeza ele também se refere ao comportamento infantil de alguns participantes. Marcos, por exemplo, não está aceitando que Emilly tenha se afastado dele por causa de suas próprias brincadeiras.

Com a situação desse jeito, a gêmea passou a interagir mais com as pessoas que ela considerava inimigas na casa: Ieda, Marinalva e Vivian. Andam rolando até papos mais sérios, como um no qual a aposentada disse que Emilly estava andando com pessoas erradas.

Mas se a Mama está fazendo um papel de mãe com Emilly, Marcos e Ilmar encarnaram os valentões da rua e estão irritadíssimos com o afastamento da gaúcha. O médico (que sempre se apresentou como maduro) não consegue entender como ela tem andado com pessoas que já votaram nela, considera isso uma falsidade. “Marinalva e Ieda estão queimadas comigo”, disparou o médico.

Isso tudo aconteceu durante a tarde, mas mesmo de noite Marcos ainda estava remoendo o rancor de ter sido deixado meio de lado por Emilly. Chegou a fazer uma previsão de que se alguém do trio restante pegar a liderança vão indicar a Emilly de qualquer jeito.