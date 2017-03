Emilly se alia a Rômulo e Ieda na prova da comida do BBB17

Os participantes do Big Brother Brasil se reuniram na manhã de domingo para a prova da comida. Roberta, Ilmar e Marcos ficaram de fora da brincadeira para que a competição ficasse equilibrada.

A prova dos arcos era realizada em trios: dois brothers precisavam montar três arcos de tamanhos variáveis e um outro brother apenas dava as instruções. A equipe verde contava com Ieda e Rômulo construindo e Emilly dando as ordens (e implicando um monte com Ieda). Já o lado roxo tinha Vivian e Marinalva na construção e Daniel orientando. Ao final da prova, a pessoa que orientou (Emilly ou Daniel) teria de passar por baixo de todos os arcos e apertar um botão.

A equipe verde venceu a prova e ganhou 1300 estalecas cada e a chance de ficar no Tá com Tudo. O pessoal do lado roxo, que ficou no Tá com Nada, sorteou qual seria a comida que os acompanharia essa semana e deu fígado.