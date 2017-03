Emilly se isola e passa horas conversando com uma garrafa

Quando algum brother ganha a liderança no Big Brother Brasil, normalmente a pessoa curte a vitória com os amigos. Indo na contramão, Emilly preferiu ficar completamente isolada em sua primeira noite no quarto do líder, compartilhando seus pensamentos apenas com os objetos inanimados.

Após de afastar de Marcos e Ilmar e ensaiar uma aproximação com Ieda, a gêmea preferiu virar a noite sozinha no gigantesco quarto do líder. Em sua companhia, apenas uma garrafa de Ice que foi sua parceira de muitas conversas sobre o jogo.

Tal qual uma personagem de novela do Walcyr Carrasco, a gêmea ficou conversando sozinha sobre os motivos de Marcos pelo afastamento e declarou saudades de sua irmã Mayla. Emilly também cantou clássicos de sofrência para pontuar seu sentimento conflitante por Marcos.

Quem nunca, não é mesmo?