Emilly tem medo de nova indicação e Ieda promete protegê-la

Quem diria que teríamos uma reviravolta tão grande no Big Brother Brasil assim no finalzinho do segundo tempo. Depois de uma festa conturbada, Emilly passou boa parte do dia com seu novo grupo de amigas, para desespero de Marcos.

Claro que o novo grupo não está assim tããão confiante dessa mudança de lado de Emilly. Marinalva, por exemplo, declarou que tem medo de ser uma cobra que elas vão criar e que depois vai picá-las. Mesmo assim, Ieda articula para Emilly se manter ao lado das mulheres.

Ieda, que é a nossa Frank Underwood do BBB17, teve uma conversa bem interessante com Emilly nessa tarde. A gêmea declarou o medo de Marinalva ou Vivian pegarem a liderança e quererem indicá-la. Com toda firmeza do mundo, a aposentada falou que isso não ia acontecer porque ela não ia permitir.

Ieda protagonista nessa reta final ao lado de Emilly? Por essa ninguém esperava!