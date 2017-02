Emilly tenta desestabilizar brothers cantando músicas de desenho

Depois do vexame que foi a primeira prova de resistência do Big Brother Brasil, aquela lá que durou apenas uma hora e cinquenta minutos, dessa vez a prova do aperto já ultrapassou as dezesseis horas com várias baixas. Como se a pressão de duas rochas não fosse o bastante, Emilly tem ajudado a deixar a prova ainda mais insalubre.

Enquanto Rômulo e Marinalva se alongam com as mãos, Emilly tenta se distrair brincando de karaokê. Depois de arriscar clássicos de Claudinho e Buchecha, a gêmea engatou a música de abertura do desenho Phineas e Pherb, da Disney. Rômulo e Marinalva ficaram olhando com cara de “qqisso?“, provavelmente sem conhecer o desenho animado que é mais recente.

Independente de quem ganhar, os brothers já combinaram que os três vão dormir juntos na primeira noite no quarto do líder só pelo esforço. Marinalva quer ver as fotos dos filhos e tomar uma cerveja (quem somos nós pra julgar?) e Emilly declarou estar louca pra tomar um refrigerante.

Quanto tempo mais eles vão resistir?