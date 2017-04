Emilly vence a prova do tapete voador e é a nova líder

Foi uma madrugada muito tensa no campo de provas do Big Brother Brasil, com direito a uma eliminação prematura de Marcos e puro silêncio. O resultado, no entanto, já foi decidido.

Sentadas em um tapete mágico igual ao do Aladdin, as sisters passaram a madrugada no mais completo silêncio. Via-se no olhar de cada uma a garra para sobreviver à tarefa, e a certeza de que quem fraquejasse ganharia uma passagem só de ida para o paredão. O silêncio ocasionalmente era quebrado com o alarme da contagem regressiva e com o ranger das cordas que seguravam os tapetes. Ah, e algumas vezes elas cantavam baixinho.

Após 12 horas de prova, Marinalva perdeu o tempo de apertar o botão e entregou a vitória para Emilly. “Parabéns”, declarou a paratleta diante da gêmea vencedora. Assim, a gaúcha levou a liderança e hoje precisará indicar alguém ao paredão, mas pelo menos conseguiu se livrar de uma emparedada com seu namorado.