Emparedados do BBB17 estão calmos e Roberta está DESESPERADA

Uma coisa muito comum no Big Brother Brasil, logo após a formação do paredão, é ver os emparedados quebrando o pau e fazendo barraco (vide Mayara semana passada). No paredão triplo dessa semana, no entanto, estamos vendo os emparedados completamente calmos e a imunizada da semana completamente em pânico.

Enquanto os emparedados Marcos e Ilmar estavam rindo e Luiz Felipe ainda sem palavras ao ver a inutilidade de seu superpoder de voto duplo, Roberta foi flagrada em prantos em vários cômodos diferentes. Primeiro ela foi até o quarto do líder contar o medo que tem de uma vingança de Ilmar e Ieda nas próximas semanas.

Daniel até tentou confortar Roberta, mas depois que contou a possível imagem negativa que Luiz Felipe teve lá fora por maltratar Ieda a estudante voltou a chorar um monte. Quem também tentou consolar Roberta foi Marinalva acompanhada de Elis, dessa vez na piscina.

Será que as preocupações de Roberta são legítimas ou apenas uma pequena mania de perseguição?