Empresário vai promover ‘Jogos Vorazes’ da vida real na Rússia

“Tudo é permitido: luta, álcool, assassinato, estupro, fumo, tudo”. É assim que o empresário Yevgeny Pyatkovsky define as regras do reality show que ele pretende lançar em julho de 2017 na Rússia. Qualquer semelhança com o livro “Jogos Vorazes” não há de ser mera coincidência – mas quem leu o livro ou viu o filme já deve saber que essa não é uma boa ideia.

O jogo, chamado de “Game 2: Winter“, vai reunir 15 homens e 15 mulheres de várias partes do mundo, que terão de sobreviver por 9 meses (!) em uma floresta na Sibéria (!!), cheia de lobos, ursos e temperaturas que chegam a 40°C negativos (!!!). Pyatkovskky aposta que bastante gente vai se interessar pelo desafio: a inscrição custa 10 milhões de rublos, aproximadamente US$ 165 mil. Quem não tiver o dinheiro para se inscrever, pode participar de uma seleção com votação popular.

Pyatkovskky disse, em entrevista ao jornal Siberian Times, que não aceitará nenhuma reclamação de participantes que sofram violência, já que todos terão de assinar um contrato concordando com a ausência de regras. Mas o empresário lembra que eles estarão em território russo e que qualquer violação da lei do país poderá ser punida, já que a polícia tem livre acesso ao ambiente do programa.

Todos os participantes receberão treinamento antes do início do jogo. Se alguém quiser desistir, poderá acionar um botão do pânico e ser resgatado de helicóptero. Se algum participante se ferir ou ficar doente, também poderá abandonar o programa assim. O vencedor do “Game2: Winter” ganha 100 milhões de rublos, ou US$ 1,65 milhão. Se houver mais de um “sobrevivente” no fim do jogo, o prêmio será dividido.

Não é por nada não, mas a gente acha que é mais negócio passar 3 meses na casa do BBB no verão do Rio de Janeiro e sair de lá bem viva e com R$ 1,5 milhão.