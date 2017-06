Fátima arrasa dançando ‘Despacito’ e celebra 5 anos do ‘Encontro’

“Encontro com Fátima Bernardes” comemorou cinco anos no último domingo, 25. Hoje, segunda-feira, a edição do programa foi comemorativa.

Feliz cinco anos pro nosso #Encontro! ❤️❤️ pic.twitter.com/UVhSB6qrwG — Encontro com Fátima (@EncontroFatima) June 26, 2017

Fátima recebeu o grupo Divinas Divas – e nada mais justo, portanto, que ela se comportasse como a verdadeira diva que ela também é, né?

Lembra da vez em que ela dançou “Bang” junto com a Anitta? E de quando ela resolveu participar da coreografia da banda de Kpop MASC?

E justamente para celebrar a existência de uma das maiores alegrias das nossas manhãs, a apresentadora decidiu dançar ao som de um dos maiores hits da atualidade: “Despacito“. E não foi uma dança qualquer, não!

Olha só como ela ar-ra-sou:

A @fbbreal dançando Despacito está passando na sua timeline!

Fica aqui o nosso pedido: PISA MENOS, FÁTIMA, EU TE IMPLORO! 💃 #Encontro pic.twitter.com/CtNlB79a6n — Encontro com Fátima (@EncontroFatima) June 26, 2017

E a internet, óbvio, mal soube lidar com esta cena incrível:

Quando a pessoa nasceu pra ser rainha, ela passa pelo JN com louvor, mas depois cai no despacito no #Encontro @fbbreal maravilhosa — Milena do nasciment (@Milenadonasci12) June 26, 2017

quem em 2012 ia achar que a Fátima ia estar comemorando 5 anos de #Encontro dançando Despacito ? Rainha destruidora mesmo — may toledo (@chezmayane) June 26, 2017