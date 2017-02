Ensaio da peça no BBB17 já rendeu choro, briga e questionamentos

Se restava alguma dúvida a respeito da possibilidade de barraco na atual prova do anjo no Big Brother Brasil, elas sumiram nessa tarde durante os ensaios. Para quem não sabe, eles precisam produzir uma Peça de Marionetes sobre o Lobisomem e, dependendo de como eles avaliarem a apresentação, o colar do anjo vai ou para o sonoplasta ou para o ator do personagem Tonhão.

Obviamente a Produção não informou aos brothers qual seria o critério para ganhar a prova, então os participantes estão loucos pensando o que será avaliado. Roberta, que é uma das que mais se descontrolou, arrisca dizer que o colar vai para a primeira pessoa que brigar.

Se esse fosse o critério, a Roberta estaria com grandes chances. Ela era responsável por trocar os cenários e dos itens cenográficos, mas o trabalho exaustivo estava quase a fazendo chorar. Daniel, solidário a ela, trocou de função e passou a narração a ela.

Acontece que Vivian descobriu essa troca e ficou brava, porque ela queria ficar com a narração. Preocupada com a opinião da sister (só que não), Roberta mandou um “mas não adianta me falar agora né”.

Em tempo: a disputa pelo colar do anjo está entre Ieda (que faz a sonoplastia) e Manoel (o Tonhão).