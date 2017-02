Equipe verde quebra equipamento da Prova da Comida no BBB17

Como acontece todos os domingos, os brothers se dividiram em equipes para ver quem iria para o Tá com Tudo (ou seja, grande oferta de comida) e quem sobraria no Tá com Nada (escassez de alimentos). No entanto, nem mesmo o Big Brother Brasil poderia imaginar que os participantes conseguiriam quebrar o brinquedo.

A prova, em duas rodadas, consistia em guiar uma bolinha por um labirinto mexendo um grande tabuleiro com alavancas. Apenas alguns brothers participaram da prova: Elis, Marcos, Vivian e Manoel controlaram as alavancas do time roxo e Ilmar, Rômulo, Marcos e Emilly ficaram no time verde.

No meio da prova, no entanto, a equipe verde precisou avisar à Produção que sua bolinha travou no meio do labirinto. Os ninjas foram auxiliar a prova, mas o aparelho estava danificado. “Tá muito mal colada a nossa peça”, afirmou Emilly depois que eles foram chamados de volta à sala para que a Produção consertasse o tabuleiro. Quando voltaram depois da pausa, o Time Verde venceu.

No sorteio da mistura que acompanhará a Equipe Roxa pelo resto da semana, Vivian sorteou rabada. Marinalva até queria sortear os outros discos para ver quais as outras misturas disponíveis, mas a Produção a repreendeu.