Essa boneca inspirada na Karol Conka é a coisa mais linda

Conka. #powergirl #dreamhair #head #makeup #hairstyle #longhair #blackpower #lips #dollcustom #mattel #barbie #fulllacewig #sobrancelhas #cabelorosa #cachos #frontlacewig #peruca #cabelosdivos #cachossim #trend #welovetheroyaldolls #theroyaldolls

A post shared by The Royal Dolls® (@welovetheroyaldolls) on Apr 19, 2017 at 12:49pm PDT