Essa festa do BBB17 teve mais reviravolta que Game of Thrones

Se você acompanha nossa cobertura do Big Brother Brasil, deve ter acordado já esperando encontrar uma matéria falando coisas do tipo “Emilly e Marcos discutem” ou “pessoas dançam até o dia amanhecer“. E é com muito prazer que informo que o resumo da noite não será assim, até porque TUDO MUDOU na casa mais vigiada do país. Vamos acompanhar o que rolou em ritmo de séries:

S17E01 – Crazy Ex-Boyfriend

O casal Emilly e Marcos vinha passando por muitas turbulências nos últimos dias, até que ganhou ares de relacionamento abusivo. Marcos assumiu o papel de tutor em vez de namorado, e começou a testar os limites de sua amada. Primeiro irritando-a até o limite com apelidos tipo Pinscher Maluco, faltando com respeito com ela em conversas e propositalmente deixando-a sozinha e indo com seu amigo Ilmar passar um tempo no quarto do líder (que agora tem limite de apenas duas pessoas lá dentro).

Na festa dessa noite, cuja temática foi o Rio de Janeiro, Marcos e Ilmar novamente isolaram Emilly com o intuito de dar uma lição nela. Marcos disparou que ela é fraca da cabeça, e Ilmar desenhou o plano: “Mais um motivo pra dar um gelo e ela fazer uma reflexão”. Marcos concordou: “A solidão é professora”.

S17E02 – House of Ieda

Mas se o casal do bromance achou que Emilly ficaria quietinha sofrendo e depois voltaria com o rabo entre as pernas (sem qualquer referência ao apelido de Pinscher Maluco), eles estavam redondamente enganados porque a gêmea foi acolhida pela maior articuladora política que você respeita. Ieda apareceu com um ombro amigo e muita paciência para ouvir a gaúcha desabafar sobre seu namorado na casa.

Depois de ouvir um monte (a garota até assumiu que foi a trouxa do ano e que estava sendo usada por Marcos), Ieda ofereceu uma aliança para Emilly com as meninas. Sem fazer qualquer demagogia ou prometer coisas sem poder cumprir, a aposentada foi bem sincera ao dizer que se for necessário uma vai derrubar a outra porque o objetivo de todas é o mesmo lá na frente. Comovida com uma sinceridade que não via há tempos, a gêmea se aproximou de seus antigos desafetos e curtiu a festa dançando e desabafando.

Ieda acabou se tornando a fada madrinha de Emilly, mas fez também uns bicos de conselheira particular porque assumiu para si a responsabilidade de impedir que Emilly se submetesse a Marcos e dormisse com ele. Missão cumprida.

S17E03 – Game of Mandiocas

E a festa não podia acabar sem uma tretinha básica, não é mesmo? Correndo por fora de todos os entrechos românticos dessa série que é o BBB17, Marinalva e Ilmar protagonizaram uma guerra sem precedentes por um motivo bem pequeno. Enquanto nações brigam por tronos em alguns seriados, a dupla discutiu por causa… de uma mandioca.

Marinalva queria uma cerveja e tentou chamar Ilmar. Como não teve sucesso na empreitada, arremessou um petisco de mandioca para chamar a atenção e o brother ficou revoltadíssimo porque não aceita brincadeira com comida. A discussão acabou com um pedindo desculpas para o outro e a paratleta até selou um acordo de paz com um selinho, tal qual um senhor feudal.

Que festa, minha gente! Que festa!