Este ator é A CARA de um Ford Escort e a internet está sur-tan-do

Você conhece Humberto Carrão. Ele está na televisão desde o início dos anos 2000, foi estrela da última novela das 9, “A Lei do Amor“, e já foi até para Cannes depois de gravar “Aquarius“, filme de Kleber Mendonça Filho.

A última vez em que o ator esteve sob os ~holofotes~ aconteceu por conta de especulações sobre sua vida amorosa. Agora, no entanto, as especulações são muito mais importantes: a internet está atualmente surtada porque, aparentemente, Humerto é IGUALZINHO A um Ford Escort. É sério!

No tweet abaixo dá para ver melhor o carro em questão:

o humberto carrao parece um escort zetec pic.twitter.com/FYtPESCkyz — assim como um corsa (@paulohdp) June 20, 2017

O melhor de tudo, porém, é claramente o fato de que o sobrenome do moço combina direitinho com esta ~teoria~ da internet.

Tudo começou na última terça-feira (20), no grupo fechado do Facebook “LDRV” – o mesmo no qual rolou a polêmica do #CofreLDRV no começo deste ano, lembra?

A sigla é uma abreviação para “Lana Del Rey Vevo”. Depois que uma integrante compartilhou suas impressões sobre os ~traços~ de Humberto, foram muitos (realmente muitos) os que se identificaram com a moça – e alegaram enxergar rostos e expressões nas fachadas de diferentes modelos de carro.

O post conquistou mais de 25 mil curtidas e rolaram até outros exemplos de celebridades, pessoas normais e até cachorros que remetem a automóveis, olha só:

Sobrou até para o Ângelo Antônio e para o Tiago Leifert…

E você, o que achou? Parece ou não parece? Você também enxerga rostos e expressões nos carros deste mundo?