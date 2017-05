Todos os filmes e séries que estreiam na Netflix em junho

Na Netflix é sempre Natal e todos os meses a plataforma de streaming traz presentes incríveis para os assinantes. Em junho, claro, não é diferente: as estreias estão incríveis!

Para quem curte séries, os grandes destaques são a 5ª temporada de “Orange is the New Black”, a première de “Glow”, além de “Gypsy”, projeto estrelado por Naomi Watts que promete ser a “nova 13 Reasons Why”.

Na seção de cinema, também tem coisa boa: “Toy Story: 3”, o premiado “Selma: Uma Luta Por Igualdade” e o sucesso nacional “S.O.S.: Mulheres ao Mar”.

Nunca mais vamos dormir!

SÉRIES

Twin Peaks: O Retorno

Já Disponível

Orange is the New Black

Temporada 5

Disponível 09/06/2017

Glow

Temporada 1

Disponível 23/06/2017

Gypsy

Temporada 1

Disponível 30/06/2017

El Chapo

Temporada 1

Disponível 16/06/2017

The Ranch

Parte 3

Disponível 16/06/2017

Flaked

Temporada 2

Disponível 02/06/2017

Orphan Black

Temporada 5

Disponível 11/06/2017

Shadowhunters

Temporada 2B

Disponível 06/06/2017

My Only Love Song

Temporada 1

Disponível 09/06/2017

Zoo

Temporada 2

Disponível 06/06/2017

Queen of the South

Temporada 1

Disponível 23/06/2017

FILMES

Jackie

Disponível 06/06/2017

Toy Story 3

Disponível 01/06/2017

Okja

Disponível 28/06/2017

You Get Me

Disponível 23/06/2017

Lucid Dream

Disponível 02/06/2017

Shimmer Lake

Disponível 09/06/2017

O Espaço Entre Nós

Disponível 20/06/2017

Internet: O Filme

Disponível 01/06/2017

S.O.S.: Mulheres ao Mar

Disponível 15/06/2017

Grandes Olhos

Disponível 22/06/2017

Selma: Uma Luta por Igualdade

Disponível 01/06/2017

Lugares Escuros

Disponível 05/06/2017

Pastoral Americana

Disponível 06/06/2017

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Contragolpe

Disponível 16/06/2017

Marco Luque: Tamo Junto

Disponível 15/06/2017

Nobody Speak: Trials of the Free Press

Disponível 23/06/2017

Oh, Hello on Broadway

Disponível 13/06/2017

Chris D’elia: Man on Fire

Disponível 27/06/2017

Rory Scovel Tries Stand-up For the First Time

Disponível 20/06/2017